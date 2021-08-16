ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівненській області зіткнулися два мотоцикли: загинув 15-річний підліток

Новость на русском →
Рівненська область, Понеділок 16 серпня 2021 17:53
У Рівненській області зіткнулися два мотоцикли: загинув 15-річний підліток фото: у Рівненській області сталася смертельна аварія (rv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У селі Борове Рівненської області сталася аварія, в результаті якої одна людина загинула, двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

У поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті доріг. 15-річний водій мотоцикла Qingqi зіткнувся з мотоциклом Loncin, на якому знаходилися два хлопця, 19-ти і 20-ти років.

Внаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав несумісні з життям травми та помер у кареті швидкої допомоги.

У 19-річного хлопця медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом лобової кістки і основи черепа, а у 20-річного – закриту черепно-мозкову травму, перелом руки і численні садна.

Слідчі встановлюють, хто з них перебував за кермом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що у Харкові водій збив на смерть жінку на пішохідному переході.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Рівненська область Авария
NEWS
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі