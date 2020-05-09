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У Рівненській області сьогодні виявили майже 30 випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 21:13
У Рівненській області сьогодні виявили майже 30 випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Половина випадків зареєстрована у Рівному

У Рівненській області з початку 9 травня підтвердили майже 30 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля в Facebook.

За словами очільника ОДА, станом на вечір в області зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірус. Вік хворих - від 1 до 80 років.

Зокрема, 14 випадків інфікування було зафіксовано у Рівному. Також хворі на коронавірус були виявлені у Радивилівському (1), Рівненському (5), Корецькому (2) районах, Вараші (2) та Здолбунові (3).

"Таким чином, в області наразі маємо 945 випадків захворювання. З них - 209 медпрацівників, 77 дітей. На сьогодні госпіталізовано 219 хворих (3 - дітей, 16 - медиків), підключено до ШВЛ -1, на самоізоляції знаходяться 542", - розповів Коваль.

Крім того, в області зареєстровано 19 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Одужали від коронавірусної інфекції 165 хворих, з них 14 медиків та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу у Харківській області зафіксували понад 50 випадків коронавірусу. Вчора захворювання підтвердили у 6 медпрацівників та 5-місячної дитини. Немовля перебуває в лікарні з мамою.

Теги Новини України Рівненська областьКоронавірус
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