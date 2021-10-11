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У Рівненській області сьогодні починають робити дітям повторну вакцинацію від поліомієліту

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Рівненська область, Понеділок 11 жовтня 2021 09:03
У Рівненській області сьогодні починають робити дітям повторну вакцинацію від поліомієліту Фото: в Україні сьогодні починають робити дітям повторну вакцинацію від поліомієліту (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Рівненській області сьогодні починають робити дітям повторну вакцинацію від поліомієліту. Невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

У Рівненській області стався випадок захворювання на поліомієліт. Місцева влада кваліфікувала вказану ситуацію як надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного масштабу.

Було також прийнято рішення про призначення головного державного санітарного лікаря області Романа Сафонова. Також утворено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Заходи боротьби

Впродовж 14 днів - з сьогоднішнього дня по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації.

Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи.

Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання.

Вакцинація в областях

Низькі рівні імунізації в наступних областях України:

  • Херсонській - 40,7 %,
  • Івано-Франківській - 42,2 %,
  • Закарпатській - 43,1 %,
  • Запорізькій - 46,2 %,
  • Харківській - 46,5 %,
  • Одеській та Київській областях - 47,5 %,
  • Чернівецькій та Львівській - по 48,5 %,
  • Рівненській - 48,9 %.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років.

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Вакцина Рівненська область
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