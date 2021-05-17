В Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

"ДТП сталася сьогодні близько 08:15 у селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Водій за зовнішніми ознаками тверезий, розпочато досудове розслідування

"Наразі дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники", с- повідомили в поліції.