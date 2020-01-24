У Рівненській області патрульний вимагав хабар за закриття справи

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського батальйону Управління патрульної поліції в Рівненській області за отримання хабара у розмірі 2 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що суд застосував до поліцейської запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Слідством встановлено, що поліцейський вимагав та одержав від громадянки неправомірну вигоду у розмірі 2 тисяч доларів за вплив на прийняття слідчим поліції рішення про закриття кримінального провадження стосовно її сина", - повідомили в ГБР.

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Полтаві затримали одного із заступників начальника оперативного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області на хабарі у 85 тисяч доларів. Податківець обіцяв за хабар звільнити харківського бізнесмена від кримінальної відповідальності.

Також повідомлялося, що в Донецькій області двох поліцейських підозрюють у присвоєння та незаконної реалізації заарештованих судом речових доказів. Правоохоронці незаконно реалізували докази на 125 тисяч грн.