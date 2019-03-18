У Рівненській області від кору померла дитина

Всього з початку року від ускладнень кору померло 11 осіб

У Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. Всього в період з 28 грудня 2018 до 14 березня 2019 кір в Україні захворіли на 30,8 тис. осіб - 13 825 дорослих і 16 969 дітей.

З 1 лютого рівень захворюваності у Львівській області щотижня зменшується в середньому на 10%. У Вінницькій області за 11-й тиждень зареєстрували майже в два рази менше нових випадків кору.

Всього з початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській обласній інфекційній лікарні одразу четверо дітей потрапили до реанімації через ускладнення від кору.

Додамо, що минулого тижня на кір в Україні захворіли 2 235 осіб - 1 052 дорослих та 1 183 дитини. У період з 28 грудня 2018 року до 8 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 28 686 осіб - 12 799 дорослих і 15 877 дітей.