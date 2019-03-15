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У Рівненській області кількість виявлених крадіжок газу збільшилась на чверть


Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами

Специалистами ПАО "Ровногаз" за прошлый 2018 год было выявлено 55 случаев несанкционированного отбора природного газа потребителями. Сумма причиненного ущерба увеличилась более чем на четверть, в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"19 случаев краж газа связаны с вмешательством в работу газовых счетчиков. В результате безучетного потребления энергоресурса убытки составляют почти 241 тыс. гривен. Еще более 308 тыс. гривен составил нанесенный вред вследствие 5 незаконных врезок в систему газоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, остальные нарушения выявлены при отборе газа коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями. Начисленные убытки возмещаются недобросовестными потребителями.

"В случае выявления кражи газа потребитель-нарушитель должен оплатить неучтенные объемы в размере предельных норм потребления, что в разы превышает стоимость санкционированного отбора. Кроме того, в зависимости от характера нарушения, злоумышленнику придется заплатить за прекращение и восстановление газоснабжения, оплатить стоимость повреждения счетчика или газопровода", - объясняет коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький.

Также отмечается, что специалисты компании отслеживают посторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования. Это позволяет быстрее и эффективнее находить места потерь.

"Кроме того, незаконные врезки несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения, ведь сопровождаются утечками газа. Это угроза взрывов, пожаров, удушшя. Роковые последствия при незаконном вмешательстве в газопровод - не редкость", - говорится в сообщении.

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