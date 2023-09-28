В Роттердаме произошла стрельба в университете, погиб ребенок

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в аудитории университета и в соседнем доме в городе Роттердам (Нидерланды). Погибли трое людей, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт RTLnieuws .

В Роттердаме произошло два инцидента со стрельбой. Вооруженный мужчина начал перестрелку в аудитории медицинского университета. Затем он скрылся на мотоцикле в боевом снаряжении.

De verdachte is ervandoor op een motorfiets. Hij draagt gevechtskleding. https://t.co/LbndHodJ0y — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 28, 2023

Несколько человек, присутствовавших на мероприятии Erasmus MC, сказали репортеру RTL Nieuws, что был использован "коктейль Молотова".

"Во-первых, на четвертом этаже произошла стрельба. Прозвучало четыре или пять выстрелов. После этого в образовательный центр была брошена бутылка с зажигательной смесью. Очень абсурдно. Все слышали взрыв, я думаю, 400 или 500 человек", - сообщил студент университета, ставший свидетелем происходящего.

Полиция сообщила, что погибли трое людей. Речь идет о 39-летней женщине и 46-летнем мужчине. 14-летняя девочка, получившая серьезные ранения, позже скончалась от полученных травм.

"Арестовали 32-летнего мужчину из Роттердама. Он подозревается в стрельбе и поджоге в доме на площади Хаймана Дуллаэрта в районе Дельфсхафен. Затем он якобы застрелил кого-то в классе учебного заведения Erasmus MC. Затем он вошел в больницу и поджег ее. Неизвестно, есть ли погибшие", - сообщили в полиции.

Напоманим, 29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина. Предварительно установлено, что патрульные полицейские пытались остановить элитный автомобиль после того, как зафиксировали нарушение ПДД.

После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний умер на месте.