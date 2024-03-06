Ротань определился с первым составом олимпийской сборной Украины

Матч Япония – Украина состоится 25 марта в городе Фукуока. Поединок примет стадион "Микуни Китакюсю". Стартовый свисток встречи прозвучит в 12:15 по киевскому времени.

В ряды олимпийской команды приглашение получили 22 футболиста. Подопечные Ротаня 17-27 марта проведут учебно-тренировочный сбор в венгерском Сегеде. Этот этап будет первым в подготовке к дебюту на Олимпиаде.

Главными звездами команды станет трио из донецкого "Шахтера" – хавбеки Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив, а также вингер Алексей Кащук. Кроме того, в лагерь сборной приедет форвард валлийского "Суонси" Николай Кухаревич. Еще четыре исполнителя представляют "Александрию" – Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский.

Состав олимпийской сборной Украины на спарринг с Японией:

Вратари: Фесюн, Ермаков

Защитники: Боль, Фарина, Дидык, Дячук, Булеза, Мартынюк, Маценко

Полузащитники: Кулиев, Желизко, Михайленко, Сигеев, Шостак, Шулянский, Назаренко, Сыч, Федор, Бондаренко, Кащук, Крыськив

Нападающий: Кухаревич

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Футбольная сборная Украины будет впервые выступать в летних Играх. Олимпийскую лицензию "сине-желтые" получили на Евро-2023 среди 21-летних. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала, где уступили Испанию (1:5).