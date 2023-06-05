Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на сборах перед Евро-2023

Тренерский штаб сборной Украины U-21 во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться в рядах команды перед поездкой на чемпионат Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

В ряды украинской молодежки приедут 25 футболистов. Еще 7 исполнителей попали в резервный список команды.

Собрание Украины U-21 начнется 7 июня в Австрии. В рамках подготовки к Евро-2023 "сине-желтые" проведут минимум один спарринг – 16 июня против Ирландии U-21. Затем Ротань должен будет выбрать 23 игрока, которые поедут на чемпионат Европы в Румынию.

На групповом этапе европейского первенства "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. По две команды из четырех квартетов чемпионата сразятся за три путевки на Олимпийские игры-2024. Первый матч – 21 июня против хорватов.

Список вызванных в молодежную сборную Украины футболистов:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Сапутин

Защитники: Сыч, Салюк, Таловеров, Сирота, Овчаренко, Батагов, Драмбаев, Лях

Полузащитники: Брагару, Бондаренко, Очеретько, Крыськив, Желизко, Бражко, Михайленко, Сигеев, Рубчинский, Назаренко, Кащук

Нападающие: Вьюнник, Сикан, Алефиренко

Резерв: Рыбак, Скорко, Боль, Дячук, Сапуга, Хлань, Кулиев

Ранее определился транслятор Евро-2023 среди 21-летних. Поединки молодежной сборной Украины в цифровом вещании Т2 покажут местные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). В сети просмотреть матчи можно будет на платформе "Суспильне Спорт".