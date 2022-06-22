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У Ростовській області горить НПЗ. Російські ЗМІ повідомляють про удар безпілотника

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Росія, Середа 22 червня 2022 10:40
У Ростовській області горить НПЗ. Російські ЗМІ повідомляють про удар безпілотника Фото: НПЗ горить в Ростовській області (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

На Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області сталася пожежа. За даними регіонального МНС, горять 50 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Як зазначає видання, пожежа могла спалахнути в результаті удару безпілотника. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У той же час український журналіст Денис Казанський повідомив, що НПЗ належить Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, 18 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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