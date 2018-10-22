"Росток-Холдинг" попередив владу про втрати держбюджету через атаки на підприємство

Ілюстративне фото (rostokholding.com)

Рейдерська атака на підприємство може привести до втрат держбюджету, заявив Ласьков

Зупинка роботи агропідприємства "Росток-Холдинг" внаслідок рейдерської атаки призведе до втрат доходів у держбюджет-2018 і може постраждати виконання бюджету на 2019 рік. Про це заявив генеральний директор групи "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков, передають "Українські новини".

За його словами, агрокомпанія - одна з бюджетоутворюючих компаній в Чернігівській і Сумській областях. Від сплати податків агрохолдингом залежить, чи отримають місцеві бюджети гроші для виплат зарплат працівникам бюджетних галузей чи ні.

До того ж, Ласьков впевнений, що якщо діяльність "Росток-Холдинг" не вдасться відновити, то без зарплат залишаться працівники підприємств холдингу, а це разом з членами їх сімей – близько 10 тис. осіб, що в свою чергу, може призвести до соціального вибуху в зазначених регіонах.

"17 жовтня аграрії підприємств "Росток-Холдинг" за підтримки громадських організацій пікетували Генпрокуратуру та передали звернення президенту Петру Порошенку. Реакція влади та керівників правоохоронних органів повинна показати, наскільки українські аграрні підприємства реально захищені державою від спроб рейдерського захоплення", - зазначив Ласьков.

На його переконання, від розблокування роботи "Росток-Холдинг" залежить і виконання держбюджету-2019, який буде розглядатися парламентом найближчим часом.

"Уряд і Верховна рада заклали курс гривні 29,4 по відношенню до долара і інфляцію на рівні 7,4% при дефіциті в мільярд гривень. Якщо від нас відвернеться іноземний інвестор, то аграрний сектор, як один з основних джерел наповнення державного і регіональних бюджетів, суттєво знизить виплату податків. Отже, дефіцит держбюджету може збільшитися, курс гривні тоді впаде, а інфляція зросте, що позначиться на споживчих цінах. Держава просить грошей у МВФ, а на полях зникає врожаю на мільярд гривень, - підкреслює Ласьков.

У компанії "Росток-Холдинг" зазначили, що працівники 17 підприємств в Чернігівській і Сумській областях не можуть зібрати врожай на десятки тисяч гектарів землі. В полях залишаються майже 17 тис. гектарів кукурудзи, 4 тис. гектарів сої, 1 тис. гектарів соняшнику.

Також у компанії впевнені, важливо розблокувати роботу елеваторів, де зберігається вже зібраний урожай, щоб запобігти його псуванню. У будь-який момент може статися самозаймання врожаю, зберігаються в силосах елеваторних комплексів.

Як зазначає Ласьков, виплата послуг підприємцям, які виконують роботи за договорами підряду, теж стане неможливою. Держава втратить 100 млн гривень податків, а також значні валютні кошти за невиконання зовнішньоекономічних контрактів. Це вдарить по іміджу "Росток-Холдинг" і інвестиційної привабливості України в цілому, упевнений гендиректор.

"Рейдерська атака на" Росток-Холдинг "- знакова подія не тільки для вітчизняних аграріїв, але й іноземних інвесторів. Порушення термінів поставок, створення негативного іміджу українських аграріїв і підриву їх авторитету на міжнародному ринку позначиться на подальшому співробітництві іноземного бізнесу і з іншими вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами ", - підкреслює Ласьков.

Він зазначає, що спроба рейдерської атаки на "Росток-Холдинг" - не поодинокий випадок, а системне явище, коли успішний вітчизняний бізнес намагаються відібрати рейдери. Тому весь аграрний ринок уважно стежить за розвитком ситуації і реакцією влади на це подія.

Нагадаємо, 8 жовтня правоохоронні органи зупинили роботу агрохолдингу за рішенням райсуду Харківської області, який в якості запобіжного заходу застосував арешт активів, заборону збирати врожай і здійснювати продаж зерна.

За словами адвоката, керуючого партнера ЮФ "Ільяшев і Партнери" Михайла Ільяшова, який захищає інтереси "Росток-Холдинг", це рейдерська атака. Постанови про заходи винесені в один і той же день, без виклику представників підприємств, з позбавленням права на захист та з порушенням принципів розумності, доцільності та своєчасності заходів.

"Росток-Холдинг" - вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. У групу також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній. Група входить в топ-10 найефективніших агропідприємств України за версією журналу Landlord. У рейтингу ТОП-100 латифундистів України займає двадцять п'яте місце.