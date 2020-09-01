Зростання зарплат сповільниться через новий сплеск захворюваності, - економіст

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Зарплати вже вийшли на докризовий рівень, але потенціал підвищення вичерпаний

В умовах нового сплеску захворювань зростання реальних заробітних плат уповільниться. Хоча скасування обмеження зарплат у 47 тисяч гривень у державному секторі та підвищення мінімальної зарплати у вересні на 6% можуть надати короткостроковий імпульс.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

Як зазначив економіст, динаміка зарплат демонструє досить швидкий вихід ринку праці з рецесії, спричиненої коронавірусом. Відновлення доходів засвідчує і високі темпи зростання обсягів роздрібної торгівлі та виробництва споживчих товарів.

Відповідно до опублікованих даних Держстату зростання номінальних та реальних заробітних плат у липні прискорилося до 7,6% р/р і 5,1% р/р відповідно. У порівнянні з попереднім місяцем з урахуванням сезонності і номінальні, і реальні зарплати зросли на 3,2%.

"Однак послаблення потенціалу зростання продуктивності праці внаслідок соціального дистанціювання та обмеженої трудової мобільності населення стримуватиме можливості компаній підвищувати заробітні плати високими темпами", - вважає Ніколайчук.

Керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU зазначив, що заробітні плати продовжили активно зростати після просідання в березні-квітні і з урахуванням сезонності вже перевищили лютневий рівень на 1,7% (у реальному вимірі ще на 0,5% нижчі).

"У найближчі місяці очікуємо додатковий імпульс від підвищення мінімальної зарплати, але в подальшому потенціал стрімкого зростання реальних зарплат послабиться", - додав Ніколайчук.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, реальні заробітні плати за 2020 рік в цілому знизяться навіть в умовах низької інфляції.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11 804 грн, що на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 грн).