Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини

Зростання споживчих цін в Україні прискорилося наприкінці 2020 року. Це відбувалося в умовах динамічного відновлення світової та української економіки.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України щодо інфляції.

Як зазначили в НБУ, фактична споживча інфляція перевищила траєкторію прогнозу, опублікованого в "Інфляційному звіті" за жовтень 2020 року, проте відповідала середньостроковій цілі НБУ на рівні 5%, встановленій у 2015 році.

"У грудні динамічніше, ніж очікувалося, відновлення світової економіки, подальше збільшення внутрішнього споживчого попиту, а також зростання цін на енергоносії та окремі продукти харчування формували проінфляційний тиск. Водночас інфляцію й надалі стримувало звуження попиту з боку населення на окремі послуги та непродовольчі товари", - йдеться в огляді.

Ціни на оброблені продовольчі товари за рік зросли на 5,2%. Непродовольчі товари загалом за рік подорожчали на 1,6%. Вартість послуг за підсумками року зросла на 6,9%. Зростання адміністративно регульованих цін за підсумками року становило 9,9%. У грудні вони продовжили прискорюватися. "Зокрема, швидше дорожчав природний газ, що призвело до зменшення темпів падіння цін на гарячу воду та опалення. Водночас ціни на алкогольні напої зрівнялися з минулорічними, оскільки у 2020 році акцизи та мінімальні роздрібні ціни для них не підвищувалися", - йдеться в коментарі.

Паливо за рік подешевшало на 10,5%. Утім, у грудні темпи падіння цін на паливо в річному вимірі продовжували скорочуватись, наголосили в НБУ.

У НБУ нагадали, що упродовж року інфляція переважно перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Низькі темпи зростання цін зумовлювалися негативним впливом пандемії коронавірусу та карантинних обмежень на економічну активність та споживання. Падіння світових цін на енергоносії, а також зниження попиту на непершочергові товари і послуги підтримували низький рівень інфляції. Послаблення гривні позначалося на споживчих цінах з певним часовим лагом.

"З огляду на суттєве послаблення інфляційного тиску та скорочення ділової активності упродовж першої половини року, Національний банк пом’якшував монетарну політику, щоб сприяти відновленню економіки і водночас повернути інфляцію до цілі. Облікова ставка була знижена до рекордного рівня в 6%", - зазначили в НБУ.

"НБУ і надалі дотримуватиметься режиму інфляційного таргетування для забезпечення помірної інфляції на рівні середньострокової цілі 5%", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.