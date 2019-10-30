Зростання тарифів на транспортування газу негативно відіб'ється на ГМК, - Федерація роботодавців

Необґрунтоване підвищення тарифу на транспортування газу вбиває конкурентоспроможність української промисловості і призведе до негативних наслідків для гірничо-металургійного комплексу України (ГМК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федерації роботодавців України (ФРУ).

Зокрема, ФРУ нагадала про громадські слухання ТОВ "Оператор ГТС України" щодо підвищення тарифів на транспортування газу, при умові відсутності його транзиту з боку РФ (нульовий варіант).

"На даний час ТОВ "Оператор ГТС України" не має ліцензії на проведення операцій, однак платежі мають прийматися вже з грудня 2019 р. Але головне, що тариф зросте в 3,5 разу в порівнянні з діючим. Саме такий варіант тарифу буде надісланий на затвердження до НКРЕКП. І це при тому, що ціна на газ в Україні - найвища в регіоні (РФ, Білорусь, країни Східної Європи)", - йдеться у повідомленні.

Федерація зазначає, що організація слухань була проведена вкрай незадовільно та сумнівно співпала з трьохсторонніми газовими перемовинами в Брюсселі, де відстоювалась абсолютно зворотна позиція – підписання нового транзитного контракту і відповідно завантаження газотранспортної системи.

"ФРУ вважає слухання такими, що не відбулись по суті, адже в них не змогли взяти участь представники Федерації та більшість галузевих асоціацій. Варто зазначити що на слухання взагалі не з'явились представники НКРЕКП та відповідальне керівництво ТОВ "Оператор ГТС Україна", а вся відповідальність була перекладена лише на керівника управління стратегічного розвитку компанії", - зазначили у ФРУ.

Як відомо, з 1 липня 2019 року функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України передано від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України", засновником якої на 100% є АТ "Укртрансгаз".

"На сьогоднішній день запропонований ТОВ "Оператор ГТС Україна" нульовий варіант розвитку подій, на якому базується увесь розрахунок тарифу транспортування газу, - припинення з боку РФ транзиту газу через територію України не має підстав, оскільки:

Відсутня письмова відмова "Газпрому" та європейських споживачів від транзиту газу через Україну.

За словами представника Nord Stream-2 І. Мюллера, магістральний газопровід Північний потік-2 не зможе в повному обсязі замінити транзит газу через газотранспортну систему України, оскільки споживання газу в ЄС постійно зростає. І для забезпечення енергетичної безпеки Євросоюз буде зацікавлений в збереженні транзиту через Україну, адже ємності для зберігання газу в ЄС покривають лише 20% його річної потреби.

"Отже, на нашу думку, припущення, закладені ТОВ "Оператор ГТС Україна" в розрахунок тарифу, безпідставні і необґрунтовані, відповідно, не можуть бути прийняті до уваги і слугувати базою для розрахунку тарифу. Разом із тим обґрунтування тарифу не містить інформації про те, яким чином буде розділена ГТС при її виокремленні з АТ "Укртрансгаз", що саме буде виведено з експлуатації і як це вплине на постійні / змінні витрати. Необґрунтоване, на нашу думку, зростання тарифів на транспортування газу є вбивчим для конкурентоспроможності української промисловості", - йдеться у повідомленні.

У ФРУ переконані, що збільшення витрат на газ для підприємств України в умовах обмеженого доступу до фінансових ринків і високої вартості фінансування призводить до подальшого погіршення фінансового становища промисловців, вимивання обігових коштів і, як наслідок, скорочення обсягів виробництва, інвестицій і зайнятості в базових і суміжних галузях економіки України. Адже у собівартості низки галузей економіки України вартість газу (і, відповідно, транспортування в ній) становить значну частку, зокрема, у виробництві азотних добрив, цегли, цукру та скла.

"Істотне збільшення тарифів негативно позначиться на гірничо-металургійному комплексі України (а це - 12% ВВП України, 29% експорту, більш 680 тис. зайнятих з урахуванням суміжних галузей). Підняття тарифів природними монополіями у газовій сфері в умовах світової кризи, що насувається, загрожує Україні скороченням десятків тисяч робочих місць, недонадходженням мільярдів податків до бюджету, а також втратою валютної виручки. Збереження поточних тарифів на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами це перший і найочевидніший крок, який НКРЕКП може зробити назустріч промисловості і населенню України вже найближчим часом", - йдеться у заяві.