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Зростання у сільському господарстві України сповільнилося

Новини » Економіка     18.11.2019 - 16:33
Зростання у сільському господарстві України сповільнилося
Ілюстративне фото (Pixabay)

Аграрний сектор різко погіршив динаміку

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 3,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Зростання у сільському господарстві України сповільнилося

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,2%, господарства населення - зменшили на 1,8%.

Обсяг виробництва в рослинництві виріс на 3,9%, обсяг у тваринництві - на 1,5%.

У той же час за підсумками семи місяців 2019 року Держстат зафіксував зростання на 12,0%, за підсумками восьми місяців - 4,4%, за підсумками дев'яти місяців - 5,9%.

Нагадаємо, українські аграрії станом на 12 листопада 2019 року вже зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Такий показник вже перевищив результат врожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання і зміни погодних умов. Зокрема, прогнозується зростання цін на пшеницю. Ціни на кукурудзу будуть коливатися у вузькому діапазоні з поступовим висхідним трендом, йдеться в прогнозі.

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