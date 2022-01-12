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Зростання світових цін на енергоносії: як він позначиться на інфляції в Україні

Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Збереження високих цін на енергоносії в Європі та зростання їх в Україні вплине на споживчі ціни. Крім того, ціни на паливо підвищать і для громадян.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик "Альфа-Банк Україна" Олексій Блінов.

"Зростання цін на енергоносії все одно буде неминуче пробиватися в споживчу інфляцію через збільшення собівартості продукції, що вже сьогодні стає помітним", - сказав він.

За його словами, кінцеві тарифи для споживача рано чи пізно доведеться підвищувати.

"Адже" килимові "субсидії у форматі низького тарифу несуть в собі величезні ризики для макрофінансової стабільності", - зазначив Блінов.

При зростанні тарифів, вважає співрозмовник, потрібно підтримувати населення, але шляхом цільового субсидування, виходячи з критеріїв добробуту та економного витрачання енергоресурсів.

Нагадаємо, населення поки не відчує змін у зв'язку з різким зростанням цін на газ на світових ринках. До 30 Квітня діятимуть річні тарифи, які становлять близько 8 гривень за кубометр. Ці ціни приблизно однакові у всіх найбільших постачальників. Зокрема, "Нафтогаз" продає газ населенню по 7,96 гривень за кубометр, компанії під брендом "Твій Газзбут" - 7,99 гривень.

Ціни залишаться стабільними завдяки тому, що державна компанія "Нафтогаз" продає оптом газ постачальникам населенню газ по 7,42 гривні, який вони потім продають з невеликою націнкою.

Підвищення тарифів на газ практично неминуче з 1 травня, оскільки ціни на газ залишаться високими.

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