Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 25 копійок до 41,05 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).
Нагадаємо, Національний банк не бачить підстав для зміни курсу. НБУ має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень.
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