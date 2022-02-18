Зростання в головній експортній галузі України впало майже до нуля

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 0,9%. Зростання різко скоротилося в порівнянні з даними за 2021 рік (14,4%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Нагадаємо, Україна претендує на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки. За даними Мінагрополітики, вже зараз країна забезпечує харчування 400 млн осіб.

Зазначимо, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2021 рік склав 68,088 млрд доларів, що на 38% більше, ніж минулого року. Експорт продовольства за 2021 рік склав 27,710 млрд доларів, що на 25% більше, ніж у 2020 році.