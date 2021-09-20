Зростання в головній експортній галузі України різко прискорилося

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 8,4%. Зростання в головній експортній галузі спостерігається другий місяць поспіль після падіння з початку 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Зростання різко прискорилося в порівнянні з даними за перші сім місяців року (2,5%). Однак він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 9,8%).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 14,8%, у тваринництві - скоротилося на 4,8%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 13,7%, господарства населення - на 2,1%.