Зростання числа заражених коронавірусом в Україні і напад на Сивохо: новини за 12 березня

Колаж РБК-Україна

Число заражених коронавірусом в Україні зросла до трьох осіб, активісти побили радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку. Детальніше про те, що сталося в середу, 12 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Число заражених коронавірусом в Україні зросло

Число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ України.

Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної

інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як стало відомо, пенсіонерка з коронавірусом відвідувала церкву. Під Житомиром оголосили НС.

На презентації Національної платформи примирення сталися сутички, постраждав Сивохо

У Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення у Київському виставковому центрі "Парковий". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зіткнення почалися після заяви радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації. На презентації були присутні представники націоналістичних сил.

Після цих слів ситуація загострилася, організатори конференції оголосили про її завершення, Сивохо намагався покинути приміщення, але його почали штовхати, після чого він впав (відео).

У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах

У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Презентація системи пройшла у Міністерстві внутрішніх справ України за участю президента Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, відомство відсьогодні запускає Аналітичний центр безпеки дорожнього руху.

У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму

На сайті парламенту зареєстрований проект постанови №3207 "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 березня 2020 року виріс на 26 копійок до 26,01 гривень за долар, курс купівлі до 25,99 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 28,98 гривень за євро

.За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,9900 - 26,0100 грн/долар, євро 28,9580 - 28,9803 грн/євро, російський рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Україна починає транспортування нафти до Білорусі трубопроводом Одеса-Броди

До українського порту прийшов перший танкер з легкою нафтою сорту Azeri Light для Білорусі.

"Укртранснафта" розпочала прийом на морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування нафтопроводом "Одеса-Броди" та однією з двох ниток нафтопроводу "Дружба" в напрямку НПЗ Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

УЄФА може перенести Євро-2020 на 2021 рік

УЄФА на наступному тижні може оголосити про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік, а також про припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус. Про це повідомляє L'Equipe.

Повідомляється, що УЄФА 12 березня оголосило про проведення 17 березня відеоконференції для обговорення реакції європейських футбольних органів на пандемію коронавірусу.

В Україну повертаються морози і сніг

Погода в Україні до кінця тижня істотно зміниться у більшості регіонів України й різко знизиться температура повітря, а місцями можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Як повідомляє Український Гідрометцентр, нічна температура повітря в областях може впасти до -5 градусів. Істотно ускладнить ситуацію сильний штормовий вітер, з поривами до 12-15 м/с.