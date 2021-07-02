Зростання в базових галузях економіки України уповільнилося у чотири рази

У травні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 4,1% р/р. Це значно нижче, ніж у квітні, коли він зріс на 18,3% на тлі обвалу минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за червень 2021 року.

Як зазначається в огляді, уповільнення сталося через певне вичерпання ефекту бази порівняння (минулого року саме з травня розпочалося пом'якшення карантинних обмежень та відновлення роботи більшості галузей). У травні минулого року індекс впав на 8,7%.

За даними НБУ, зберігалося падіння в тваринництві та харчовій промисловості внаслідок подальшого відображення нижчих торішніх врожаїв та глибокого спаду у виробництві тютюнових виробів. Знизилися обсяги виробництва в енергетиці.

Водночас економічна активність підтримувалася високим споживчим попитом, певним пожвавленням інвестиційної діяльності та сприятливою зовнішньою кон'юнктурою. Так роздрібна торгівля зростала високими темпами (22,7% р/р), стрімко збільшувався пасажирообіг, зазначили в НБУ.

Високий зовнішній попит на руди, а також нарощування видобутку вугілля зумовили прискорення зростання добувної промисловості. Переробна промисловість зросла за рахунок галузей, спрямованих і на задоволення споживчого попиту (текстильна, виробництво меблів тощо), і інвестиційного (машинобудування), і зовнішнього (металургія та хімія). У цілому зростання промисловості становило 5,4% р/р, йдеться в огляді.

Унаслідок пригальмування бюджетних витрат на дорожнє господарство обсяги будівельних робіт скоротилися (на 8.4% р/р), хоча житлове будівництво зростало високими темпами. Зростання виробництва добувної промисловості та металургії та збільшення перевезень будівельних матеріалів підтримало зростання вантажообігу. Натомість нижчий експорт зернових, а також зменшення імпорту нафтопродуктів зумовили спад оптової торгівлі, додали в НБУ.