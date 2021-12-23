RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росію не можна перемогти, тільки розвалити зсередини: Путін зробив заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що РФ не можна перемогти. За його словами, цю країну можна тільки розвалити зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

За його словами, це було зроблено в період Першої світової війни і коли розвалився Радянський Союз.

"Хочу нагадати те, про що говорили наші опоненти протягом століть: Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами, і в 90-ті роки, коли розвалювали Радянський Союз. Зсередини", - заявив Путін.

За його словами, це зробили ті, "хто обслуговували інші, чужі інтереси. Не пов'язані з інтересами російського та інших народів Російської імперії та Радянського Союзу, Російської Федерації сьогодні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація