RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російській Брянській області стався вибух на військовій базі, - ЗМІ

Фото: в російській Брянській області стався вибух на військовій базі (gettyimages)
Автор: Марія Кучерявець

У російських Клинцях Брянської області (що за 50 км від кордону з Україною) стався вибух попередньо на території військової бази. В місті немає світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Так, спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що вертоліт кружляв над військовою частиною, після чого двічі вистрілив та полетів, а снаряд начебто зачепив військову частину.

Повідомляється, що після інциденту в різних районах Клинців, зникла електрика і водопостачання, перестали працювати світлофори, а в небі над містом бачили російські гелікоптери.

Ситуацію вже прокоментував губернатор Брянської області Олександр Богомаз. При тому він не розповів хто ж саме і чим відкривався вогонь. Однак заявив, що мова йде про село Займище.

"Сьогодні було здійснено обстріл території села Займище міського округу Клинці. Пошкоджено кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, поранено чотирьох людей. Їм надається медична допомога", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники влаштували вибух біля будівлі так званого "МВС" у окупованому Мелітополі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянская областьВибух