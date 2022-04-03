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Через російську агресію в Україні загинули 158 дітей

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Україна, Неділя 03 квітня 2022 08:51
Через російську агресію в Україні загинули 158 дітей Фото: в Україні загинули 158 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку війни Росії проти України загинуло 158 дітей. Ще 258 неповнолітніх отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними найбільше дітей постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.

Крім того, через активні бойові дії пошкоджені 869 закладів освіти, з них 83 зруйновані повністю.

Нагадаємо, що за минулу добу з Донецької та Луганської області вдалось евакуювати 955 мирних жителів.

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