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Російському "Сбербанку" заборонили використовувати свою назву в Україні

Автор: РБК-Україна

Верховний суд прийняв остаточне рішення у справі, ініційованій "Ощадбанком", в якій він вимагав заборонити російському "Сбербанку" використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Повідомляється, що справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій більше п'яти років. Тепер "Сбербанк" зобов'язаний припинити використання своєї назви в Україні.

При цьому підкреслюється, що рішення суду не вплине на права і обов'язки клієнтів української дочки "Сбербанку".

В основному спорі "Ощадбанк" наполягав на незаконності перейменування дочірнього "Сбербанку Росії" на "Сбербанк" і в січні 2016 року заявив про порушення прав інтелектуальної власності. Український банк зазначав, що використання торгової марки "Сбербанк" могло вводити клієнтів в оману і впливати на їх поведінку.

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