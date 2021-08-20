Російському "Сбербанку" заборонили використовувати свою назву в Україні

Верховний суд прийняв остаточне рішення у справі, ініційованій "Ощадбанком", в якій він вимагав заборонити російському "Сбербанку" використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку" .

Повідомляється, що справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій більше п'яти років. Тепер "Сбербанк" зобов'язаний припинити використання своєї назви в Україні.

При цьому підкреслюється, що рішення суду не вплине на права і обов'язки клієнтів української дочки "Сбербанку".

В основному спорі "Ощадбанк" наполягав на незаконності перейменування дочірнього "Сбербанку Росії" на "Сбербанк" і в січні 2016 року заявив про порушення прав інтелектуальної власності. Український банк зазначав, що використання торгової марки "Сбербанк" могло вводити клієнтів в оману і впливати на їх поведінку.