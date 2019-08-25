У російському СІЗО влаштували погром в камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" (crimean-solidarity.org)

Кримський татарин не зміг провести повноцінну зустріч з адвокатом

Співробітники СІЗО №1 Ростова-на-Дону влаштували погром в камері засудженого до 14 років позбавлення волі фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Рустема Ісмаїлова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Маммета Мамбетова.

Він розповів, що зміг зустрітися з підзахисним ближче до обіду 21 серпня, не дивлячись на те, що зустріч з підзахисним була рання.

"Причиною цього з'явився погром, влаштований в його камері співробітниками ФСВП. За словами Рустема це вже другий за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО наводить свої порядки. В камері все верх дном. Всі переломано. Що шукали - незрозуміло", - повідомив адвокат.

Також він додав, що його підзахисний обурений тим, що відбувається, так як це скоротило час спілкування.

Адвокат уточнив, що обговорив з Ісмаїловим процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.

Публічних коментарів російської ФСВП з приводу звинувачень адвоката немає.

Раніше повідомлялося, що фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" з другої сімферопольської групи, кримськотатарську активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування через погані умови утримання в СІЗО.

РБК-Україна писало, що трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" помістили в психіатричну лікарню.