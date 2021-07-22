У російському регіоні ввели НС через посуху
Фото: в РФ вводять НС через посуху (GettyImages)
Поки одна частина Росії потерпає від лісових пожеж, в іншій частині - ввели режим надзвичайно ситуації через посуху. Режим надзвичайної ситуації через посуху вводиться в Свердловській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Губернатор регіону Євген Куйвашев заявив, що спека на Уралі не відступає.
"Сьогодні я був в Білоярському районі, дивився, що відбувається з нашими полями. Фермери кажуть, що урожай гине. Я прийняв рішення з сьогоднішнього дня ввести режим НС через посуху. Режим поширюється на 39 територій", - заявив він.
Нагадаємо, в Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі. Режим діє мінімум до 1 серпня.