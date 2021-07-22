ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У російському регіоні ввели НС через посуху

Новость на русском →
Свердловська область, Четвер 22 липня 2021 16:00
У російському регіоні ввели НС через посуху Фото: в РФ вводять НС через посуху (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Поки одна частина Росії потерпає від лісових пожеж, в іншій частині - ввели режим надзвичайно ситуації через посуху. Режим надзвичайної ситуації через посуху вводиться в Свердловській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Губернатор регіону Євген Куйвашев заявив, що спека на Уралі не відступає.

"Сьогодні я був в Білоярському районі, дивився, що відбувається з нашими полями. Фермери кажуть, що урожай гине. Я прийняв рішення з сьогоднішнього дня ввести режим НС через посуху. Режим поширюється на 39 територій", - заявив він.

Нагадаємо, в Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі. Режим діє мінімум до 1 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація засуха
NEWS
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі