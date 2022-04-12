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У російському Бєлгороді оголосили набір добровольців у народні дружини: допомагатимуть поліції

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Білогород, Вівторок 12 квітня 2022 14:28
У російському Бєлгороді оголосили набір добровольців у народні дружини: допомагатимуть поліції Фото: влада російського Бєлгорода оголосила про формування добровільних народних дружин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада російського Бєлгорода оголосила про набір добровольців в народні дружини. У їх завдання входитиме допомога правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення мерії Бєлгорода.

"Жителі Бєлгорода можуть записатися в добровільну народну дружину", - йдеться в оголошенні.

Пояснюється, що в обов'язки народних дружин входитиме цілодобове патрулювання вулиць міста, а також допомога поліції. Вступити до лав дружини можуть особи старше 18 років, які не мають судимості і медичних показань. Серед документів, які необхідно надати, довідка від психіатра.

Нагадаємо, сьогодні в російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничного полотна у Щебекинском районі.

Зазначимо, раніше українська розвідка повідомила про підготовку росіян до партизанської війни на території своєї країни.

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