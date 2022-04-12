У російському Бєлгороді оголосили набір добровольців у народні дружини: допомагатимуть поліції
Влада російського Бєлгорода оголосила про набір добровольців в народні дружини. У їх завдання входитиме допомога правоохоронцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення мерії Бєлгорода.
"Жителі Бєлгорода можуть записатися в добровільну народну дружину", - йдеться в оголошенні.
Пояснюється, що в обов'язки народних дружин входитиме цілодобове патрулювання вулиць міста, а також допомога поліції. Вступити до лав дружини можуть особи старше 18 років, які не мають судимості і медичних показань. Серед документів, які необхідно надати, довідка від психіатра.
Нагадаємо, сьогодні в російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничного полотна у Щебекинском районі.
Зазначимо, раніше українська розвідка повідомила про підготовку росіян до партизанської війни на території своєї країни.
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