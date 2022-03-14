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Російського пропагандиста Соловйова оголосять у міжнародний розшук, - ДБР

Автор: Юлія Бойко

Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрало необхідні матеріали для оголошення в міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова. Український суд вже заочно його заарештував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

Повідомляється, що 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого і обрав Соловйову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

До цього йому було оголошено підозру в публічних закликах до зміни державних кордонів України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.

"Встановлено, що Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну і закликав до зміни її територіального устрою, в тому числі через проведення військових дій і знищення військової інфраструктури і мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Слідчі зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук. Його найближчим часом направлять зарубіжним колегам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова.

А італійська влада конфіскувала його віллу на озері Комо.

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Міжнародний розшукВійна Росії проти України