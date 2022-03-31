Російського генерал-майора виключили з Асоціації аташе з питань оборони у Вашингтоні

Високопоставленого російського військового чиновника виключили з Асоціації аташе з питань оборони у Вашингтоні через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Йдеться про російського генерал-майора Євгена Бобкіна. На прохання військового аташе посольства України Асоціація військових аташе провела голосування, і більшість проголосувала за виключення Бобкіна.

Військовий аташе Бобкін є найбільш високопоставленим російським офіцером, дислокованим в Сполучених Штатах. Його роль полягає в тому, щоб служити військовим дипломатом, виступаючи в якості посередника між Пентагоном та іншими військовими, дипломатичними та політичними діячами у Вашингтоні.

"Для нас це було виконання місії. Ми не можемо дозволити їм грати так, як вони хочуть. Ви не можете мати серед себе представника країни, яка не дотримується ніяких міжнародних угод, тобто ігнорує права людини", - заявив військовий аташе з країни НАТО.

Таємне голосування пройшло минулого тижня в посольстві Канади. Примітно, що в спеціальному голосуванні не брали участь офіційні особи з країн Африки і Близького Сходу, Китаю і більшості колишніх радянських країн (за винятком Казахстану і країн Балтії).

Проте необхідний кворум був досягнутий, і близько 60 країн проголосували за виключення Бобкіна.