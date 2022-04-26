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Російське вторгнення в Україну торкнеться економіки країн Латинської Америки, - МВФ

Фото: МВФ прогнозує вплив війни Росії проти України на Латинську Америку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перспектива посилення фінансових умов через війну в Європі і політика Федеральної резервної системи поряд з побоюваннями з приводу уповільнення зростання Китаю є ключовими ризиками, з якими стикаються країни Латинської Америки і Карибського басейну. Міжнародний валютний фонд відзначить, що ці проблеми вимагають політичного вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ризики додаються до списку, який включає зростання інфляції, в тому числі на продукти харчування, що загрожує викликати соціальні хвилювання.

"Більш високі глобальні і внутрішні витрати на фінансування можуть прискорити відтік капіталу і створити проблему для регіону, враховуючи великі потреби в державному і зовнішньому фінансуванні в деяких країнах", - йдеться в повідомленні МВФ.

Російське вторгнення в Україну впливає на Латинську Америку через більш високу інфляцію, яка найбільше вдаряє по найбідніших верствах населення, пишуть представники МВФ.

"Політики реагують на цей виклик посиленням грошово-кредитної політики і прийняттям заходів щодо пом'якшення удару по найбільш вразливим верствам населення і стримування ризиків соціальних хвилювань", - заявили вони.

Раніше МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МВФ