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Російське вторгнення в Україну застопорилося на всіх фронтах, - Міноборони Британії

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Лондон, Четвер 17 березня 2022 08:22
Російське вторгнення в Україну застопорилося на всіх фронтах, - Міноборони Британії Фото: вторгнення Росії в Україну зупинилося на всіх фронтах (tm.zsuwar)
Автор: Олександр Білоус

Російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах. Відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, в останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі і в повітрі і "продовжують нести великі втрати".

"Український опір залишається стійким і добре скоординованим. Переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців", - додали в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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