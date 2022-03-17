Російське вторгнення в Україну застопорилося на всіх фронтах, - Міноборони Британії
Російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах. Відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, в останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі і в повітрі і "продовжують нести великі втрати".
"Український опір залишається стійким і добре скоординованим. Переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців", - додали в Міноборони Великої Британії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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