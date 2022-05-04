Російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду в світі, - доповідь ООН

У 2021 році Сомалі отримала понад 90% своєї пшениці з Росії та України, Демократична Республіка Конго отримала 80%, А Мадагаскар імпортував 70% основних продуктів харчування з двох країн.

У доповіді йдеться, що конфлікти, екстремальні погодні умови та економічні потрясіння збільшили число людей, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства на 40 млн осіб до 193 млн в 2021 році, а війна Росії проти України означає, що без вжиття термінових заходів перспективи погіршаться.

"Перспективи на майбутнє невтішні. Якщо не буде зроблено більше для підтримки сільських громад, масштаби Спустошення з точки зору голоду і втрати засобів до існування будуть жахливими", - йдеться в звіті GNAFC.

В Ефіопії, Південному Судані, південному Мадагаскарі і Ємені близько 570 тисяч осіб — на 571% більше, ніж у 2016 році - перебували в найбільш гострій або "катастрофічній" фазі відсутності продовольчої безпеки, що вимагало термінових дій для запобігання повсюдного падіння джерел засобів до існування, голоду і смерті.

"Країни, які вже справляються з високим рівнем гострого голоду, особливо вразливі до (війни) через їх високу залежність від імпорту продовольства і уразливості до глобальних стрибків цін на продовольство"», — йдеться в звіті.