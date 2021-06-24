Російське втручання в Лівії має наслідки для США, - Держдеп

Участь РФ у справах Лівії зачіпає геополітичні інтереси США. Лівія - найбільший постачальник нафти і газу, що є "фактором у світових економічних питаннях".

Про це сказав високопоставлений представник Держдепартаменту .

Він попередив про те, що Лівія може перетворитися на "ще один некерований простір", в якому "терористи можуть діяти безкарно".

"Російське втручання в Лівії перетворилося на щось таке, що має геополітичні наслідки для США. Росіяни впровадилися саме на південний фланг НАТО. Вони проектують вплив на країни Чорної Африки", - сказав чиновник.