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Російське втручання в Лівії має наслідки для США, - Держдеп

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США, Лівія, Четвер 24 червня 2021 06:21
Російське втручання в Лівії має наслідки для США, - Держдеп Фото: Лівія-найбільший постачальник нафти і газу в світі (flickr)
Автор: Даша Харченко

Участь РФ у справах Лівії зачіпає геополітичні інтереси США. Лівія - найбільший постачальник нафти і газу, що є "фактором у світових економічних питаннях".

Про це сказав високопоставлений представник Держдепартаменту.

Він попередив про те, що Лівія може перетворитися на "ще один некерований простір", в якому "терористи можуть діяти безкарно".

"Російське втручання в Лівії перетворилося на щось таке, що має геополітичні наслідки для США. Росіяни впровадилися саме на південний фланг НАТО. Вони проектують вплив на країни Чорної Африки", - сказав чиновник.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав до виведення з Лівії російських і турецьких сил. За його словами, відповідальність європейців у тому, щоб всі, хто дестабілізує Лівію, припинили це.

Нагадаємо, в лютому 2021 року сторони збройного конфлікту в Лівії домовилися про створення перехідного уряду. Крім того, вони домовилися про вибори, які мають відбутися наприкінці року.

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