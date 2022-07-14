RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський наступ зупинився на Донбасі: британська розвідка назвала причини

Фото: російська армія зупинила наступ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На Донбасі російські війська продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту. На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як відзначають в британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія в даний час не в змозі зробити.

"Незважаючи на що відбулися 13 липня 2022 року переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають в Міноборони Британії.

Раньше британська розвідка назвала найближчі цілі російських військ на Донбасі. Окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас