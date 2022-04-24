Російський наступ на Донбасі триватиме два-три тижні, - Арестович

За його словами, швидше за все, повністю західний пакет військової допомоги на фронті опиниться пізніше, ніж закінчиться наступ на Донбасі.

"Тому що його доставка і освоєння вимагають певного часу, а битва - це максимум два-три тижні від її початку. Звичайно, перша частина пакету встигне приїхати і зіграти свою роль. Але через два-три тижні закінчиться цей наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нічим наступати", - зазначив Арестович.

Він пояснив свій прогноз темпами війни, кількістю витрачених боєприпасів і втрат.

"Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен мінімум місяць, а то й два. За цей час багато чого станеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ сильно зміцняться за цей час", - додав Арестович.