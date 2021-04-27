Російсько-казахський холдинг блокує заборону небезпечного азбесту, що загрожує інтеграції України в ЄС

Як зазначає видання, ще в 2017 лобі "Kusto group" змогло через Касаційний адміністративний суд України скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України №339, яким МОЗ намагався затвердити державні санітарні норми і правила "про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і матеріалів і виробів, що містять азбест".

Після цього потрібну норму внесли до законопроекту № 4142 "Про систему громадського здоров'я", який передбачає заборону азбесту. Однак проти нього зараз розгорнули інформаційну кампанію, ставлячи одночасно під загрозу угоду про асоціацію з ЄС і здоров'я українців.

Голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив, що "дуже багато хто не хоче", щоб законопроект був прийнятий в цілому. Проект закону отримав близько 900 поправок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест, а азбест - це шифер", - заявив Радуцький.

МОЗ у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" зазначило, що "враховуючи опір на будь-які дії щодо заборони використання азбесту та азбестовмісних матеріалів" міністерство "всіляко підтримує" впровадження норм, передбачених 27 статтею законопроекту 4142.