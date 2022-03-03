Російський ворог знову обстріляв Попасну. Є жертви, - голова Луганської ОДА Гайдай

Під час обстрілів російськими окупантами Попасної загинули двоє місцевих жителів, ще шестеро людей – поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Він повідомив, що надійшла інформація з Попасної. В результаті обстрілу російськими окупантами загинули два місцевих жителі, ще шестеро отримали поранення.

"Щойно отримав інформацію з Попасної. На жаль, у нас знову є загиблі серед мирного населення. Перестали битися серця двох жителів міста, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. За їхнє життя борються лікарі. Контузію отримав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської міської ВЦА, який під обстрілами рятував життя жінок і дітей", - сказано в повідомленні.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що в Попасній і Лисичанську ситуації складна. Там вже добу працюють рятувальники.

Вночі був обстріляний Лисичанськ і російські військові вогонь відкрили по домівках з мирним населенням.

"Вночі російські війська вкотре обстріляли Лисичанськ. Підкреслю - вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм все одно, хто гине - наш військовий, українська жінка або маленький хлопчик", - повідомляє голова ОДА.

Ворожі обстріли Попасної тривали всю ніч. Застосовували, в тому числі та Гради. Майже 3 тисяч абонентів опинилися без електроенергії.

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