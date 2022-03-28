RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський олігарх Дерипаска: всі готуються до довгострокової війни

Олег Дерипаска (Фото: rubic.us)
Автор: Константин Широкун

Російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що промова президента США Джо Байдена у Варшаві готує світ до ідеологічної мобілізації. Вона може призвести до затяжного конфлікту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дерипаска зазначив, що на його особисту думку конфлікт в Україні – це безумство, яке зганьбить прийдешні покоління. Він сподівався, що конфлікт закінчиться кілька тижнів тому. Але мова Байдена, в якій президент США говорив про набагато ширший конфлікт між демократією й автократією, показала, що він може тривати набагато довше.

"Зараз йде якась пекельна ідеологічна мобілізація з усіх боків. Всі ці люди готуються воювати кілька років. Схоже, що всі сторони нерозважливо готуються до довгострокової війни, яка матиме трагічні наслідки для всього світу", — заявив Дерипаска.

Після вторгнення Росії в Україну Дерипаска потрапив під санкції Великобританії за його передбачувані зв'язки з президентом Володимиром Путіним.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до України