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Російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні

Фото: Спецпризначенці СБУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України оприлюднило відео допиту російського військовослужбовця, який після вторгнення розстріляв мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ.

21-річний окупант пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Його бойових шлях, однак, вийшов недовгим – перетин кордону, просування в Сумську область, а згодо супровід колони поранених назад до РФ.

"Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців. Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам", – ідеться в повідомленні.

Тепер російський військовослужбовець намагається виправдати воєнний злочин "наказом". Проте, слідчі СБУ інкримінують йому статтю Кримінального кодексу із санкцією до 15 років позбавлення волі.

До слова, російські окупанти змушують підприємців захопленої Каховки пройти перереєстрацію діяльності.

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