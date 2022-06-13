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Російський "McDonald’s" вкрав логотип у виробника корму для тварин

Фото: логотип "Вкусно и точка" (t.me/kazansky2017)
Автор: Сергій Пишкін

Російський "McDonald’s", який перейменували в "Вкусно и точка" нещодавно продемонстрував свій "унікальний" логотип. Виявилося, що російські дизайнери викрали його у португальської компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Дениса Казанського.

"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість "McDonald’s", виявився вкрадений у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин", - пише Казанський.

Фото: логотип "Вкусно и точка" (t.me/kazansky2017)

Так, виявилося, що логотипом для своєї нової "їдальні", Росія обрала логотип компанії, яка випускає корм для тварин.

Фото: логотип компанії Matosmix (t.me/kazansky2017)

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