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Російський корабель виявлено у водах Тихого океану. Військові США стежать за ним

Автор: Марія Кучерявець

У США заявили, що в акваторії Тихого океану, неподалік від Гаваїв виявлено корабель Росії. Американські військові стежать за ним вже з минулої п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Honolulu Star-Advertiser.

За словами представника Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США майора Роба Мартінса, командування в рамках щоденних операцій ретельно відстежує всі судна в Індо-Тихоокеанському районі за допомогою патрульної авіації та надводних суден.

"Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США стежить за російським кораблем, який провадить діяльність у міжнародних водах недалеко від Гаваїв", - зазначив Мартінс.

Як наголошує видання, корабель знаходиться неподалік виключної економічної зони Гаваїв.

Варто зазначити, що Гаваї є найважливішим центром військових операцій США. Тихоокеанське Командування Збройних Сил США (INDOPACOM) зі штаб-квартирою в Кемп-Сміт контролює всі операції в Тихому океані, більшій частині Індійського океану та деяких частинах Арктики.

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