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Російський газ продовжує надходити в Європу, незважаючи на вимогу Путіна платити в рублях

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 11:52
Російський газ продовжує надходити в Європу, незважаючи на вимогу Путіна платити в рублях Фото: газ з Росії йде в Європу, незважаючи на вимогу Путіни платити в рублях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У п'ятницю, 1 квітня, російський газ як і раніше надходить до Європи, незважаючи на крайній термін, встановлений Володимиром Путіним. У Кремлі погрожують припинити поставки, якщо споживачі не почнуть платити в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін підписав указ, що встановлює в п'ятницю крайній термін для покупців з "недружніх" країн, щоб платити за газ в рублях або бути відключеним від газу. Цю вимогу Західні споживачі відкинули як спробу переписати контракти, що передбачають оплату в Євро. Німеччина, найбільший покупець, назвала це "шантажем" і на цьому тижні попередила про потенційну надзвичайну ситуацію, якщо поставки будуть скорочені.

Але в п'ятницю не було жодних ознак негайного припинення. Потоки залишалися стабільними по двох з трьох магістральних трубопроводів, що доставляють російський газ в Європу - "Північний потік-1" через Балтійське море і в Словаччину через Україну.

Потоки по іншому основному маршруту, трубопроводу Ямал-Європа через Білорусію, змінили напрямок, тепер газ йде з Німеччини до Польщі, але це трапляється час від часу і не обов'язково вказує на нову політику.

"Газпром" заявив, що продовжує постачати газ до Європи через Україну відповідно до запитів споживачів, при цьому запити в п'ятницю склали 108,4 млн кубометрів, що лише незначно менше, ніж 109,5 млн кубометрів днем раніше.

Джерело повідомило агентству Reuters, що деякі контракти передбачають поставку газу до настання терміну платежу, припускаючи, що крани можуть бути закриті не відразу.

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