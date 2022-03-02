Російський десант намагається висадитись у Миколаєві. Оголошено комендантську годину

У Миколаєві зафіксовано висадку російського десанту, місцева влада оголосила комендантську годину. Жителям міста потрібно терміново залишити вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Миколаїв. Висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних вказівок. Усі йдемо з вулиць! Також йдуть бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - зазначив він.
Крім того, оголошено повітряну тривогу в місті, оскільки з боку окупованого Севастополя летять військові літаки.
Нагадаємо, що раніше під Миколаєвом місцеві жителі знищили колону російських окупантів.
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