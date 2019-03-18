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Російський банк у Будапешті можуть використовувати для шпигунства, - NYT

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 16:28
Російський банк у Будапешті можуть використовувати для шпигунства, - NYT
Фото: Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині (iib in)

Глава Міжнародного інвестиційного банку Ніколай Косов є вихідцем із відомої родини КДБ

Росія може використовувати штаб-квартиру російського Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) в угорському Будапешті для шпигунства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

У виданні пишуть, що глава Міжнародного інвестиційного банку Ніколай Косов є вихідцем із відомої родини КДБ, а його батько був високопоставленим російським шпигуном у Будапешті у 70-х роках.

"Голова банку (МІБ, - ред.) має тривалі зв'язки з російськими спецслужбами. Водночас, угорський парламент фактично надав банку дипломатичний імунітет від будь-якого контролю з боку поліції або фінансових регуляторів, таким чином залишивши західних безпекових силовиків занепокоєними тим, що російські шпигуни зможуть використовувати його як базу для проведення розвідувальних операцій в Європі", - йдеться у повідомленні.

У банку спростовують цю інформацію.

Нагадаємо, Словаччина 22 листопада вислала з країни російського дипломата. Його підозрюють у причетності до шпигунства

Також 9 листопада служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Він стежив за Збройними силами Австрії і передавав документи Москві. Стосовно нього порушили справу.

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