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Російський 1xBet, що отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ, - InformNapalm

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П'ятниця 22 липня 2022 09:26
Російський 1xBet, що отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ, - InformNapalm Фото: російський 1xBet, що отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Російський букмекер 1xBet, що під час війни 30 березня отримав ліцензію на провадження букмекерської діяльності в Україні, працює в Росії під прикриттям ФСБ та міг отримати ліцензію в Україні задля збору персональних даних українців з подальшим вербуванням їх ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.

Журналісти стверджують, що не дивлячись на офіційну заборону на роботу в самій РФ, оператор азартних ігор 1xBet все одно успішно там працює. Це підтверджується тим, що платежі даного букмекера проводять російські банки та платіжні системи - такі як "Сбербанк Росії", "Тінькофф", "АльфаБанк", Qiwi, "МТС-деньги" та інші.

Крім того, в РФ офіційно працює бренд азартних ігор "1хСтавка", який нібито ніяк не пов’язаний з 1xBet. Але дослідження, яке провели волонтери групи BraveUkraine, доводить, що 1хBet та "1xСтавка" - одна й та сама контора.

”У ході дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набори бібліотек та API-сервіси. В мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається понад 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками”, - йдеться в розслідуванні.

Виходячи з цього, автори публікації дійшли висновку, що безперешкодно працювати на російському ринку без зв’язків з силовими відомствами неможливо, а ”за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати”. А враховуючи те, що за українським законом оператори азартних ігор, що отримали ліцензію, мають "забезпечувати ідентифікацію гравців та відвідувачів під час провадження діяльності в мережі Інтернет" за допомогою запиту у гравців їх документів та персональних даних, 1хBet, отримавши ліцензію в Україні, під час військової агресії РФ проти України, може використовувати данні українців і передавати їх російським спецслужбам.

”Російський букмекерський оператор намагається працювати в Україні вже багато років і має велику зацікавленість в українському ринку. На жаль, справа тут може бути зовсім не в грошах. Є велика ймовірність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри – це ризик. Люди програють гроші. Часто - великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) та ФСБ”, - зазначають в InformNapalm.

Нагадаємо, раніше лобістом отримання 1xBet ліцензії в України журналісти називали Бориса Баума, який курує гральний бізнес в Україні і який при цьому пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком - заступником голови Державної Думи РФ та спецпредставником Путіна Олександром Бабаковим.

Після скандалу в українському суспільстві, що виник після рішення КРАІЛ видати ліцензію російському букмекеру, Борис Баум публічно почав захищати 1xBet.

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