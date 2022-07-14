Російським чиновникам не місце на саміті G20, - глава Мінфіну США

Виступаючи на прес-конференції в кулуарах зустрічі G20, Єллен закликала світову спільноту притягнути Росію до відповідальності за війну і її різкий вплив на ціни на енергоносії і зростання відсутності продовольчої безпеки.

Єллен ухилилася від питання про те, чи піде вона після виступу російських офіційних осіб, як вона і інші західні лідери зробили під час останньої такої зустрічі у Вашингтоні у квітні, але сказала, що засудить вторгнення Росії в Україну "найрішучішим чином".

"Думаю, я ясно дала зрозуміти, що участь Росії в цих зустрічах не може бути звичайною справою", - сказала вона, додавши, що з нетерпінням чекає зустрічі з міністром фінансів України на зустрічах.

Обмеження цін на російську нафту

Єллен сказала, що вона буде продовжувати наполягати на обмеженні цін на російську нафту, що, за її словами, допоможе знизити ціни на енергоносії і зберегти глобальні потоки нафти після того, як європейські і, можливо, британські та американські санкції щодо транспортування російської нафти вступлять в силу в кінці року.

За її словами, якщо такі заходи не будуть прийняті, це призведе до зупинки значного обсягу російської нафти, що призведе до зростання світових цін на нафту. Вона сподівається, що Китай та Індія побачать, що участь у них відповідає їхнім інтересам.

"Це дасть Росії можливість продовжити експорт нафти... і допоможе споживачам у всьому світі, в тому числі в Китаї та Індії, уникнути стрибка світових цін на нафту", - сказала вона.

Боротьба зі світовою інфляцією

Єллен заявила, що боротьба з "неприйнятно високою" інфляцією є одним з головних пріоритетів адміністрації Байдена, і висловила підтримку діям центрального банку США щодо підвищення процентних ставок для стримування зростання цін.

На питання, чи завдасть підвищення процентних ставок в США шкоду ринкам, що розвиваються, Єллен відповіла, що основний вплив на ці країни зробило підвищення цін на паливо і продукти харчування, викликане війною Путіна проти України.

Вона визнала, що підвищення процентної ставки ФРС підвищило вартість долара США, що може мати певний вплив на країни, які мають боргові зобов'язання, номіновані в доларах. Водночас, за її словами, деякі країни, що розвиваються, що експортують нафту та інші сировинні товари, виграли від більш високих цін.