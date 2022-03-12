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Російські війська захопили східні околиці Маріуполя, - Генштаб

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Маріуполь, Субота 12 березня 2022 13:32
Російські війська захопили східні околиці Маріуполя, - Генштаб Фото: наслідки обстрілів Маріуполя (t me polkazov)
Автор: Сергей Новиков

На сімнадцятий день війни Росії проти України підтверджено захоплення східних околиць Маріуполя. Основні зусилля противника в Донецькій області зосереджено саме на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі українські військові знищили батальйонну тактичну групу.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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