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Російські війська захопили Тошківку під Лисичанськом

Фото: російські військові окупували Тошківку (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська станом на 21 червня 2022 року окупували селище Тошківка (Луганська область). Бої за Сєвєродонецьк йдуть в промисловій зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка на телемарафоні.

За його словами, бої за Сєвєродонецьк тривають, обстрілюється промзона, яка під контролем українських військ.

"Вуличні бої не припинилися. Наші хлопці контролюють одноповерхову забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти-сателіти міста", - зазначив Власенко.

Він також зазначив, що на даний момент противник стягнув всі свої резерви і військову техніку на фронт.

"На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону між Мирною Долиною та Гірським, були зупинені вчора, але тиск триває", - додав Власенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про захоплення населеного пункту Метьолкіне, який впритул прилягає до Сєвєродонецька.

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ЛуганськВійна Росії проти України